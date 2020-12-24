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Вакцинация от коронавируса: поможет ли она побороть эпидемию, рассказал врач Инфекционист рассказал, стоит ли надеяться на вакцину от коронавируса в борьбе с пандемией

В Украине утвердили план вакцинации населения от коронавируса COVID-19. Чего ждать от этого процесса, рассказал в эфире канала "Украина 24" инфекционист Юрий Жигарев.

"Я хочу сказать, что не нужно расхолаживаться. Я слышу от некоторых пациентов и даже врачей, что вакцина придет и нас спасет. Нужно понимать, что вакцина — только одна из комплекса противоэпидемических мер, и если мы будем надеяться только на вакцину и не будем мыть руки, носить маски, предпринимать другие меры, — мы не сможем только с одной вакциной преодолеть эту ситуацию", — сказал он.

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Врач рассказал, что именно нужно предпринимать параллельно с вакцинацией.

"Постепенно — это ключевое слово, не нужно думать, что завтра будет вакцина, а уже послезавтра не будет эпидемии. Еще раз повторю, что должен быть комплекс мер. Определенные ограничительные меры, если правительство решит, что необходим локдаун — его нужно будет сделать. И индивидуально, то есть соблюдать самим. Должна быть определенная социальная ответственность", — сказал он.

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Добавим, вакцинация будет проходить в четыре этапа.

1. Январь-апрель 2021 — люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией COVID-19.

2. Апрель-июнь 2021 — люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги.

3. Июнь-сентябрь 2021 — люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

4. Сентябрь 2021 — март 2022 — люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

Ранее в эфире канала "Украина 24" глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что украинцы, которые вакцинируются против коронавируса, не дожидаясь начала официальных поставок вакцины, подвергают себя большому риску.