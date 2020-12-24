Вакцинация от коронавируса: поможет ли она побороть эпидемию, рассказал врач

Инфекционист рассказал, стоит ли надеяться на вакцину от коронавируса в борьбе с пандемией

Вакцинация от коронавируса: поможет ли она побороть эпидемию, рассказал врач

В Украине утвердили план вакцинации населения от коронавируса COVID-19. Чего ждать от этого процесса, рассказал в эфире канала "Украина 24" инфекционист Юрий Жигарев.

"Я хочу сказать, что не нужно расхолаживаться. Я слышу от некоторых пациентов и даже врачей, что вакцина придет и нас спасет. Нужно понимать, что вакцина — только одна из комплекса противоэпидемических мер, и если мы будем надеяться только на вакцину и не будем мыть руки, носить маски, предпринимать другие меры, — мы не сможем только с одной вакциной преодолеть эту ситуацию", — сказал он.

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Врач рассказал, что именно нужно предпринимать параллельно с вакцинацией.

"Постепенно — это ключевое слово, не нужно думать, что завтра будет вакцина, а уже послезавтра не будет эпидемии. Еще раз повторю, что должен быть комплекс мер. Определенные ограничительные меры, если правительство решит, что необходим локдаун — его нужно будет сделать. И индивидуально, то есть соблюдать самим. Должна быть определенная социальная ответственность", — сказал он.

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Добавим, вакцинация будет проходить в четыре этапа.

1. Январь-апрель 2021 — люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией COVID-19.

2. Апрель-июнь 2021 — люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги.

3. Июнь-сентябрь 2021 — люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

4. Сентябрь 2021 — март 2022 — люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

Ранее в эфире канала "Украина 24" глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что украинцы, которые вакцинируются против коронавируса, не дожидаясь начала официальных поставок вакцины, подвергают себя большому риску.

Источник Украина 24 Теги коронавирус вакцинация