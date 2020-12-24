12:59, Сегодня

Православные могут отмечать Рождество 25 декабря - ученый объяснил причины Религиовед рассказал о нюансах григорианского и юлианского календарей

Религиовед Игорь Козловский в эфире канала "Украина 24" рассказал, что в результате расхождения юлианского и григорианского календарей православные и католики отмечают Рождество Христово в разные дни, но есть причины для того, чтобы делать это в один день.

"Преимущественное большинство христиан, до 2 млрд, празднуют именно 25 декабря. Хоть и понятно, что другие православные празднуют по юлианскому календарю, для них это также 25 декабря, только по другому календарю", - сказал ученый.

Читайте также: Погода в Украине на Новый год: синоптик сказал, будет ли снег

Популярное видео "Время Голованова": с Бацман, Гордоном, Саакашвили и Наливайченко о ситуации в Украине 11:55, 25 ноября "Время Голованова": с Дмитрием Гордоном, Алесей Бацман и Михаилом Саакашвили о ситуации в стране 11:16, 9 декабря "Это глупость, если не тупость": Гордон объяснил, к чему приведет жесткий карантин 15:00, 2 декабря

Козловский рассказал об истории возникновения календарей.

"Так вышло исторически, что в определенное время в Риме был лунный календарь, а в 45 году до нашей эры Гай Юлий Цезарь ввел календарь, который назвали его именем. Он фактически ввел календарь, который был в Древнем Египте, календарь этот был солнечный. Он существовал на европейском пространстве до 1582 года, когда папа Григорий вводит более точный, астрономический календарь, который учитывает особенности движения Земли вокруг Солнца. И это приводит к тому, что большинство церквей переходит на григорианский календарь, но православные еще в 1583 году сказали, что нет, мы не будем переходить, останемся на юлианском календаре", - рассказал религиовед.

Читайте также: Как украсить елку на Новый год: советы известного дизайнера

Козловский отметил, что для православных есть возможность празднования Рождества именно 25 декабря.

"В 1917 году появляется светское государство, будущий Советский Союз, который фактически вводит григорианский календарь, которым пользуемся и мы, а церковь не переходит. Хотя в 1923 году большинство православных церквей переходит на новоюлианский, который будет совпадать с григорианским в течение 800 лет. И это дает возможность православным отмечать 25 декабря", - сказал Козловский.

Напомним, ранее в эфире телеканала "Украина 24" интернет-маркетолог Юрий Копышинский рассказал, что украинцы на новогодние праздники начали чаще дарить парфюмерию и ювелирные украшения, повышенным спросом пользуются полезные подарки, а не просто эмоциональные.