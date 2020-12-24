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ДТП из-за непогоды: в полиции рассказали о печальном явлении Замначальника департамента Патрульной полиции назвал два основных фактора ухудшения ситуации

Из-за сильного снегопада 23 декабря в Украине было зарегистрировано значительное количество ДТП, 13 человек погибли. Ситуацию в эфире канала "Украина 24" прокомментировал заместитель начальника департамента Патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Сейчас мы продолжаем обеспечивать работу снегоуборочной техники в сотрудничестве с дорожными службами, прилагаем максимальные усилия для преодоления последствий непогоды. Тем не менее, мы вчера видели рост количества ДТП", - сказал Билошицкий.

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По словам полицейского, к увеличению количества ДТП привели два фактора.

"С одной стороны, был еще один день непогоды, когда были осадки в виде снега, нужно было время снегоуборочной технике для обработки противоледными материалами. Даже в самом эффективном варианте это все равно требует времени. Но есть и субъективные вещи: несмотря на то, что мы уже видели такую ситуацию, и много для кого это стало финальным сигналом, что нужно привести свое транспортное средство в соответствие с периодом, все равно очень много водителей пренебрегают зимней "резиной" и добавляют проблем", - сказал Билошицкий.

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Замначальника департамента отметил, что сейчас большинство людей выступает за законодательное обязательство смены летних шин на зимнюю, тогда как раньше противников и сторонников таких мер было примерно поровну. Также Билошицкий рассказал, что, как правило, из-за непогоды количество ДТП увеличивается на 35-40%.

Ранее Билошицкий в своем Facebook написал, что по состоянию на 18:00 23 декабря в Украине зафиксировано 1 049 ДТП, в результате которых 13 человек погибли и 64 получили травмы.

Напомним, что об инициативе обязать водителей менять "резину" Билошицкий говорил ранее. По его словам, "введение на законодательном уровне обязательности замены летней шины на зимнюю может существенно улучшить ситуацию на дорогах Украины в холодный период и уменьшить количество ДТП".