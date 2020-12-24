"Не нужно создавать драму": в "Слуге народа" высказались о языковом законе
Галина Янченко считает, что принуждение в "языковом вопросе" неприемлемо
16 января 2021 года вступает в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которым, в частности, в сфере обслуживания предусмотрены штрафы за несоблюдение языкового законодательства. Депутат из фракции "Слуга народа" Галина Янченко считает, что давление и принуждение в этом вопросе недопустимо.
Такое мнение она высказала в эфире канала "Украина 24".
"Мое глубокое убеждение, что языковой вопрос надуман. Я никогда не видела, где бы я ни была, на западе или востоке, чтобы кто-то из госслужащих или тем более продавцов в магазинах вынуждал кого-то переходить на другой язык", - сказала нардеп.
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Янченко отметила, что "языковой вопрос" раскручивается благодаря СМИ.
"Были громкие истории, их раскручивали на телевидении, как драматический сериал. Но что мы видим? Люди абсолютно нормально общаются между собой. Я могу обратиться к продавцу на украинском, если ему удобнее ответить на русском, никто ни на кого не нападает", - сказала она.
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Янченко считает, что Украина и так постепенно переходит на государственный язык в личной сфере общения, и принуждения для этого не нужно.
"Так или иначе, но то, что Украина будет становиться все более украиноязычной, это естественный процесс, неизбежный. И даже последние социологические опросы отмечают, что вдвое больше украинцев дома общаются на украинском, а не на русском языке. Я сама из русскоязычной семьи. Что я поняла, когда сознательно перешла на украинский в 11-м классе? Это может быть только собственный выбор гражданина, если на него давят, наказывают, он никогда не воспримет эту политику. Не нужно создавать драму там, где ее нет", - сказала Янченко.
Отметим, что депутаты из "Слуги народа" зарегистрировали в парламенте законопроект №4528 об отмене штрафов за несоблюдение языкового законодательства.