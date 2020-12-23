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Глава УГКЦ назвал глобальную миссию украинцев в 2021 году По словам Святослава Шевчука, мир столкнется с огромной гуманитарной проблемой

В следующем году главной гуманитарной проблемой в мире станет увеличение количества голодающих людей. В этих условиях украинцы как народ могут взять на себя глобальную миссию – борьбу с голодом на мировом уровне.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук.

"Пандемия будет иметь очень глубокие последствия. До этого времени мы лишь осознали эти последствия на уровне охраны здоровья, слабости нашей системы здравоохранения, тех разных способностей нашего государства обеспечить необходимую медицинскую помощь. Но есть другие последствия. И, возможно, ближайшей такой гуманитарной проблемой будет проблема обеспечения базовых потребностей людей. Сегодня говорится о том, что следующий год может быть опасным годом, когда количество людей в мире, которое будет страдать от голода, может вырасти в десятки раз", - рассказал он.

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По словам главы УГКЦ, когда речь идет о борьбе с угрозой голода, у украинского народа в мире есть отдельная миссия.