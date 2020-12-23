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Погода в Украине на Новый год: синоптик сказал, будет ли снег По данным Укргидрометцентра, настоящая зима придет не во все регионы страны

На Новый год в Украине не стоит ожидать снежной погоды, температура, кроме восточных областей, будет преимущественно плюсовой.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык.

На вопрос, будет ли Новый год со снегом, Билык ответил:

"Без снега... Смотря где - Украина большая, на востоке может снег и будет держаться. В целом по Украине -5...+5. Запад и юг теплее, ночью около нуля. Дневные температуры - плюсовые значения, до +5. А в основном -2...0, на востоке до -5".

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Ранее глава Укргидрометцентра Николай Кульбида сообщил в эфире телеканала "Украина 24", что 2020 год войдет в пятерку самых теплых в Украине.