14:58, Сегодня

Снег и пробки: в "Киевавтодоре" рассказали, как борются со стихией Сейчас ситуация совершенно контролируемая, отметил чиновник

Исполняющий обязанности директора «Киевавтодора» Александр Федоренко в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о том, как власти борются со снегопадом в столице.

«Данная ситуация не стала для нас неожиданностью. С 5:00 мы начали превентивные меры, начали обрабатывать проезжую часть, а также тротуары противогололедными материалами. Сейчас ситуация совершенно контролируемая, продолжаются работы непосредственно и на проезжей части, и на тротуарах, задействовано всего 370 единиц техники, в том числе 170 на тротуарах», - заявил чиновник.

Читайте также: "Снег будет лежать 110 дней": синоптик назвал условие

Популярное видео "Время Голованова": с Бацман, Гордоном, Саакашвили и Наливайченко о ситуации в Украине 11:55, 25 ноября "Время Голованова": с Дмитрием Гордоном об интервью с Зеленским и возможном локдауне 12:53, 24 ноября "Время Голованова": с Дмитрием Гордоном, Алесей Бацман и Михаилом Саакашвили о ситуации в стране 11:16, 9 декабря

Он также рассказал, почему в Киеве сейчас пробки на дорогах.

«Заторы есть. Действительно, движение немного замедлено. Это вызвано, конечно, погодными условиями. По проезжей части нареканий нет. У нас информация о погодных условиях следующая: после 20:00 осадки будут идти на убыль, будет повышаться температура наружного воздуха. Мы будем продолжать в круглосуточном режиме работы по очистке уличной сетки», - отметил Федоренко.

Читайте также: Климат меняется - синоптик рассказал об аномальной зиме и о том, ждать ли снега

Ранее глава Укргидрометцентра Николай Кульбида сообщил в эфире телеканала "Украина 24", что 2020 год войдет в пятерку самых теплых в Украине.