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Снежный коллапс в Киеве: у синоптиков не лучший прогноз для водителей Все крупные магистрали Киева сковали восьмибалльные пробки

Киев засыпало снегом, на улицах царит праздничная атмосфера. В то же время водители не очень разделяют новогоднее настроение. Что сейчас происходит на дорогах и в целом в Киеве - рассказала корреспондент телеканала «Украина 24».

Киев изрядно засыпало снегом. Столицу начало накрывать снегом еще с утра. По традиции, все крупные магистрали сковали восьмибалльные пробки. Если открыть приложения, которые помогают водителям, то можно увидеть, что все центральные и прилегающие улицы Киева «красные». От ул. Дегтяревской до Индустриального моста двигаться просто невозможно. Машины стоят. Мы поговорили с теми, кто добирался сегодня утром на работу. Люди рассказывают, что пришлось несколько часов провести в общественном транспорте, чтобы добраться до работы. Пришлось простоять в пробках.

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Ожидается, что массовые пробки будут вечером, когда все будут возвращаться с работы. Большинство из опрошенных нами говорят, что будут пересаживаться на общественный транспорт, сегодня в приоритете однозначно будет метро. Как отмечают синоптики, такая температура будет продолжаться в столице по крайней мере три дня. Температура воздуха будет -3...+ 1 градус. Мокрый снег будет накрывать столицу еще несколько дней.

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На Индустриальном мосту, недалеко от метро «Шулявская», сейчас проехать просто невозможно. Здесь все стоит. Многие люди говорят, что движение и общественного транспорта именно в этой части Киева тоже затруднено.

Ранее глава Укргидрометцентра Николай Кульбида сообщил в эфире телеканала "Украина 24", что 2020 год войдет в пятерку самых теплых в Украине.