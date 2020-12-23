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Новый год и коронавирус: стало известно, могут ли закрыть главную елку Украины На открытом пространстве риск передачи инфекции минимален, заявил Рубан

Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире телеканала «Украина 24» рассказал, возможно ли закрытие новогодней локации вокруг главной новогодней елки в Киеве, если люди не будут соблюдать карантин в связи с эпидемией коронавируса.

«Закрытие елки не под угрозой, на открытых локациях риск передачи инфекции очень низкий. Сегодня рассматривается прежде всего вопрос массового скопления людей возле ярмарочных палаток, в местах, где проходят различные мероприятия. Что касается открытого пространства - передача минимальная, риски минимальны», - отметил чиновник.

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Он рассказал, как будет контролироваться расстояние между людьми на новогодних ярмарках.

«На данных ярмарках есть организаторы, которые следят за соблюдением определенного режима. На ярмарках есть палатки, которые должны обеспечить разметку, определенную дистанцию - и контролировать это. Если этого не будет соблюдено, то в отношении соответствующих субъектов хозяйствования будут применяться меры. А что касается открытого пространства - в парках, возле елок, где будут места празднования - никаких приостановок не будет. Только в местах массового скопления людей», - заявил Рубан.

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Напомним, ранее на верхушку главной елки страны вместо традиционной звезды установили шляпу. Решение вызвало волну критики. В результате организаторы новогодней ярмарки демонтировали шляпу и заменили ее звездой.