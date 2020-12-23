"ХАРД с Влащенко": гость студии - Блаженнейший Святослав

Главные темы эфира - значение Рождества в современном мире и советы в период пандемии

"ХАРД с Влащенко": гость студии - Блаженнейший Святослав

На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!

С гостем программы - Блаженнейшим Святославом, Главой и Отцом Украинской греко-католической церкви - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:

  • Значение Рождества в современном мире.
  • Где людям искать утешения в период пандемии.
  • Масштабные переосмысления 2020 года.

Смотрите 23 декабря "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".

Источник Украина 24 Теги УГКЦ Наталья Влащенко Блаженнейший Святослав