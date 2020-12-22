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Быстрее распространяется: врач объяснила, чем опасен новый штамм коронавируса Иммунолог объяснила принцип распространения мутировавшего вируса

Чем отличается новый штамм коронавируса, который появился в Великобритании, рассказала в эфире канала "Украина 24" иммунолог Алла Волоха в эфире канала "Украина 24".

"Изменения состоят в том, что вирус быстрее распространяется. Считается, что он быстрее может связываться рецепторами. Есть понятие инфицирующей дозы, если небольшое количество вирусных частичек и они не успевают связаться с рецепторами, то заболевание не развивается. Если количество вирусных частиц будет таким же, но они будут связываться с рецепторами, то угроза больше. К примеру, от вируса кори может инфицироваться 12-18 человек. Здесь тоже увеличивается опасность инфицирования многих людей", — объяснила она.

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Врач объяснила, насколько выше становится риск заражения новым штаммом.

"Если у человека кашель, насморк и он выделяет много вируса, то риск инфицирования выше. Если он бессимптомный и вируса выделяет мало, то раньше угроза была невысокой. Если новый вирус будет распространяться, то это тоже станет опасно", — сказала она.

Врач добавила, что на эффективности вакцины новый штамм не скажется.

Ранее вирусолог Алла Мироненко рассказала, чем угрожает мутация коронавируса.