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Новый штамм коронавируса: врач рассказал о шансах его попадания в Украину Игорь Кузин рассказал, что известно о мутациях коронавируса

О новом штамме коронавируса, который был обнаружен в Великобритании, рассказал и.о. генерального директора ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" Игорь Кузин в эфире канала "Украина 24".

"В самом вирусе за счет мутации большая сила связывания с клетками именно человеческого организма. За счет этого он и распространяется быстрее в популяции. Ориентировочно, по расчетам, его уровень заразности больше на 70%, и это достаточно большая цифра. Но эти цифры пока являются расчетными. Вирус действительно быстро вытесняет другие штаммы, и оценочные данные по его заразности на уровне математических моделей. Как оно будет в реальности, сейчас трудно сказать", - заявил он.

Также врач прокомментировал заявление инфекциониста, который сообщил, что новый штамм был обнаружен у украинского заробитчанина.

"Клинически провести диагностику, чтобы выяснить, это мутировавший вирус или нет, сейчас невозможно. Клинический диагноз будет одинаков. Тест-системы, которые используются в Украине, прицельно работают на несколько долек самого вируса, поэтому могут диагностировать даже мутированную версию коронавируса. Для того чтобы подтвердить, это мутировавший вирус или нет, используется расшифровка генома, и такие исследования Украина проводит в лаборатории в Лондоне, куда уже было отправлено более 50 образцов вирусов. Чтобы пациенту из Украины сделали такой тест, это очень маловероятно", - рассказал он.

Эксперт добавил, что официальных данных о новом штамме коронавируса в Украине нет, но рано или поздно он может попасть к нам, или может произойти мутация уже на территории нашей страны.

Ранее глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны Украины, академик НАНУ Сергей Комиссаренко назвал три самых важных черты нового штамма коронавируса.