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Можно просто не справиться — врач о новом штамме коронавируса Вирусолог рассказала, чем угрожает мутация коронавируса

Опасен ли новый штамм коронавируса, который обнаружили в Великобритании, рассказала вирусолог Алла Мироненко в эфире канала "Украина 24".

"Известно, что этот вирус не связан с большей агрессивностью, более тяжелым течением болезни — и это уже очень хорошо. Но из-за стремительного роста больных будет еще больше нагрузка на медицинскую систему, и просто можно не справиться. Мы знаем, что вирусы с такой мутацией уже нашли и в Австралии, и в Дании, и в Нидерландах", — сказала она.

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Эксперт ответила на вопрос, могут ли заразиться новым штаммом коронавируса люди, которые уже переболели COVID-19.

"На 100% точно этого никто не знает. Но в любом случае, если человек уже болел коронавирусом, базовый иммунитет у него есть. Если он и инфицируется, то он это не перенесет тяжелее, чем перенес. Это однозначно. Это биологическая закономерность", — сказала она.

Ранее врач-инфекционист Виктор Петров в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что новый штамм коронавируса уже попал в Украину.