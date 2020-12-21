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Сближение Юпитера и Сатурна: астролог дала советы Астролог рассказала, как облегчить влияние планет на свою жизнь

Вечером 21 декабря состоится максимальное сближение Юпитера и Сатурна впервые за 400 лет. Что это означает, рассказала астролог Татьяна Мельниченко в эфире канала "Украина 24".

"Сейчас Юпитер и Сатурн в знаке Козерога — а это знак падения Юпитера. Соответственно, все сферы, за которые отвечает Юпитер — духовность, финансы, обучение, руководители государства, дети — все эти сферы будут проседать, проявляться не в самом благодатном виде. Частично могут быть трудности в финансовой сфере, где духовность будет проседать, люди будут друг к другу относиться не совсем благостно. А в подъеме будет Сатурн, находящийся в своем доме, в своей обители, он будет нас заставлять работать постоянно. И следующий год также, пока Юпитер не выйдет из Козерога. И нам придется, чтобы стать сильнее, преодолевать определенные трудности", — сказала она.

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Астролог дала совет, каким образом сделать ситуацию более благоприятной для себя.

"Здесь я вам раскрою один секрет, дам совет: если вы будете сами себе создавать трудности, например, займусь-ка я спортом, буду делать что-то, что мне не свойственно — то вы можете таким образом помочь, чтобы Сатурн не был к вам таким строгим. И еще одно, если вы будете заниматься саморазвитием, то сможете повлиять на Юпитер, чтобы он был для вас более благоприятным", — сказала она.

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