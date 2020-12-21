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Бывает раз в 400 лет: ученый анонсировал уникальное небесное явление Ученый рассказал, смогут ли увидеть это явление украинцы

В день зимнего солнцестояния, 21 декабря, а также на следующий день астрономы имеют возможность наблюдать уникальное явление - планеты-гиганты Юпитер и Сатурн приблизятся друг к другу и будут выглядеть, как одна планета. В прошлый раз такой парад планет можно было наблюдать 400 лет назад.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" научный сотрудник главной астрологической обсерватории НАН Украины Максим Василенко.

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На вопрос, смогут ли увидеть это явление украинцы, астроном ответил:

"Посмотрим, если будет хорошая погода. Сейчас в Киеве облачно. В 16:30 можно наблюдать это явление. Две планеты на расстоянии примерно 12 градусов над горизонтом. Через полчаса они заходят за линию горизонта. Кто не успел сегодня увидеть, завтра они будут примерно на таком же расстоянии, чуть дальше. В бинокль или телескоп можно будет наблюдать две планеты, их системы колец и спутников".

Василенко отметил, что такие события довольно редкие:

"Раз в 20 лет Сатурн с Юпитером на одной линии с Землей. Но они могут быть близко к солнцу. Поэтому следующий раз, когда они будут так близко - это будет 2080-й год. А в прошлый раз это было в 1623 году, но тогда было близко к солнцу. Это просто красивое редкое явление, для науки в этом нет ничего нового".

Ранее украинский ученый Андрей Колесник в эфире телеканала "Украина 24" рассказал об опасном астероиде, летящем к Земле.