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Первые случаи были еще в сентябре — журналист о новом штамме коронавируса Журналист Олесь Ковач рассказал о новом штамме коронавируса, который зафиксирован в Великобритании

О новом штамме коронавируса, что зафиксирован в Великобритании и нескольких других странах, и который на 70% заразнее, рассказал корреспондент Радио Свобода Олесь Ковач в эфире канала "Украина 24".

"Речь идет о новом штамме коронавируса, но нельзя сказать, что он возник вчера. Первые случаи заражения этим значительно более легким к распространению штаммом были зафиксированы еще в сентябре. Через два месяца, в ноябре, был отмечен заметный скачок заражения именно новым штаммом. Только сейчас, в середине декабря, зафиксировали полный пик — две трети от всех коронавирусных заражений приходились на него. Конечно, это привело к новым, жестким коронавирусным ограничениям четвертого уровня, которые отменили все новогодние планы для населения Великобритании. Никто никуда не едет, в кругу семьи уже не будут собираться", — рассказал он.

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По словам эксперта, нет данных о том, что вакцина будет неэффективна против нового штамма.

"Хочу отметить, что британские вирусологи однозначно говорят: нет никаких доказательств, что этот новый штамм является более смертельным, чем обычный, или что он будет каким-то образом иммунным от вакцины, которая сейчас используется в Британии. В этом заключаются положительные новости. Следует отметить, что исследования нового штамма ведутся активно и, я бы сказал, лихорадочно. Речь не о прорывах, а сугубо о начальной стадии исследований с большим количеством вопросов, чем ответов", — сказал он.

Ранее врач из Израиля Борис Бриль высказался о новом штамме коронавируса.