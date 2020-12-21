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Погода в Украине: синоптик сообщил, когда пойдет снег Также в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода на Новый год

В Украине 23-24 декабря ожидается мокрый снег с дождем, однако на Новый год снега ждать не стоит.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык.

"Если говорить о снеге, то начиная с 23-24 декабря на территории Украины будут проходить осадки преимущественно в виде мокрого снега и дождя... Но этот снег непродолжительный, не будет лежать. Это только чтобы не забывать, что он существует и зима на улице", - рассказал Билык.

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Синоптик добавил, что "новогодняя ночь снежной не будет".

"Сейчас в Украине уже длительное время на Новый год у нас туманная погода без снега. Думаю, этот год не будет исключением", - пояснил он.

Также эксперт отметил, что погодные условия не позволят украинцам наблюдать в ночь на 22 декабря за редким небесным явлением - парадом планет.

"К сожалению, мы не увидим, так как в Украине по всей территории ожидается облачная погода, местами туман, особенно ночью. Поэтому без технических средств мы не рассмотрим звезды", - сказал Билык.

Ранее глава Укргидрометцентра Николай Кульбида сообщил в эфире телеканала "Украина 24", что 2020 год войдет в пятерку самых теплых в Украине.