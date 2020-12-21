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Путин загнал Украину в тупик, есть два выхода - военный эксперт о Донбассе Украина взяла на себя слишком много обязательств на переговорах, считает Олег Жданов

Россия на переговорах по Донбассу требует от Украины выполнения Минских договоренностей относительно внесения в Конституцию особого статуса ОРДЛО. Украина может или согласиться на фактическую капитуляцию, или, несмотря на сопротивление президента РФ Владимира Путина, добиваться изменения Минских соглашений.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" военный эксперт Олег Жданов.

На вопрос, когда может произойти обмен пленными между Украиной и ОРДЛО, эксперт ответил:

"Не произошел и не произойдет. Я так понимаю, что большая часть общества в Украине уже понимает, что произошло, кроме нашего руководства. К сожалению, дело в том, что Российская Федерация загнала в тупик наше руководство в том смысле, что для проведения парижского саммита и на самом саммите Украина взяла слишком много на себя обязательств... Теперь президент России четко высказался на своей пресс-конференции, что только политические шаги со стороны Украины могут сдвинуть с места решение любых вопросов в Минске или в нормандском формате".

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Жданов отметил, что Минские договоренности - "это путь к федерализации Украины и переход нас как государства под влияние РФ".

"В "Минске" черным по белому написано - особый статус на постоянной основе, закрепленный в Конституции Украины. Это на сегодняшний день не воспринимается обществом в Украине. Власти пообещали один из шагов для выполнения - имплементировать формулу Штайнмайера в законодательство Украины, что тоже не воспринимается обществом. Поэтому в этом смысле тупик - власть наобещала, но выполнить эти обещания она не может", - пояснил он.

На вопрос, как выйти из тупика, эксперт ответил:

"Выходов два, безвыходных ситуаций не бывает. Первый - мы капитулируем перед Россией и выполняем Минские договоренности как они прописаны, что не воспринимается обществом и невозможно на сегодняшний день. Второй - изменение Минских договоренностей. Об этом тоже говорил российский президент, что это невозможно, но у нас другого выхода нет. Мы должны заявить о себе как суверенное государство и выдвинуть свои суверенные требования".

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Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что его страна будет увеличивать поддержку оккупированных территорий на Донбассе, а налаживание отношений с Украиной возможно только после уступок со стороны Киева. Также он заявил, что Украина не хочет урегулировать конфликт.

Член украинской делегации на переговорах по Донбассу Сергей Гармаш в эфире канала "Украина 24" заявил, что Владимира Путина после его заявления об ОРДЛО надо "ловить за язык".