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Непонятна и непрогнозируема — эксперт о новой мутации коронавируса Наталья Виноград рассказала, как проходят исследования нового штамма COVID-19

В Европе обнаружили новый штамм коронавируса, который пришел из Великобритании. О мутациях вируса рассказала эпидемиолог, эксперт Всемирной организации здравоохранения Наталья Виноград в эфире канала "Украина 24".

"Это закономерный процесс эволюции вируса, который зашел в новую популяцию — людей, и долгое время он меняется. Сегодня уже известны семь больших групп, которые значительно отличаются в динамике по многим параметрам, и каждый раз вирусологический мониторинг дает нам возможность увидеть эти мутации и некоторым образом даже предвидеть их опасность. Но большинство из них еще изучается, в том числе и новая мутация, которая непонятна и непрогнозируема", — сказала она.

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Эксперт ответила, поможет ли массовая вакцинация уберечься от нового штамма коронавируса.

"Сегодня изучаются два момента, которые очень важны. В британских лабораториях уже выделили вирус, и смотрят, как этот вирус будет блокироваться: во-первых, антителами тех, кто уже переболел, и во-вторых, антителами людей, которые были вакцинированы. Когда завершатся эти исследования, все встанет на свои места", — сказала она.

Ранее инфекционист Виктор Петров рассказал, что у его пациента из Закарпатья был выявлен новый штамм коронавируса.