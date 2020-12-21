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В Раде рассказали, сколько украинцев смогут сделать прививки от COVID-19 Михаил Радуцкий рассказал, с кем и о чем договаривается Украина по закупкам вакцины от коронавируса

В Украине менее 15% населения сможет провакцинироваться от коронавируса — такой прогноз дали эксперты издания Bloomberg. Эти данные прокомментировал нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий в эфире телеканала "Украина 24".

"Я могу комментировать только официальные вещи, подписанные Украиной и всемирным альянсом COVAX, и переговоры, которые ведет Украина с производителями вакцин. По договору с COVAX мы должны получить восемь миллионов доз, это четыре миллиона провакцинированных людей в первой волне. Это те, кто определен правительством, кто получит вакцину в первую очередь: медицинские работники, военные, социальные работники, пожилые люди, которые находятся в специализированных интернатах", — рассказал он.

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По словам нардепа, власти параллельно договариваются о коммерческих закупках вакцины.

"Параллельно Украина ведет переговоры с производителями на получение вакцины по коммерческим ценам, которые идут вне квот COVAX. Это производители, когда увеличат мощность производства вакцины, будут продавать ее за рамками COVAX. Для этих целей правительство создает специальный фонд для закупки вакцин. Сегодня президент дал поручение дипломатическим службам Украины заняться лоббизмом, чтобы мы поднялись в очереди COVAX и на коммерческую закупку. Наши послы получили поручение включиться в борьбу за очередь на вакцину", — сказал он.

Радуцкий добавил, что согласно рекомендациям ВООЗ, позитивного результата в борьбе с коронавирусом Украина достигнет, если будет провакцинировано 50% населения. Это примерно 20 млн человек. Поэтому Украине нужно будет найти средства еще на 16 млн вакцинаций.

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