21:42, Вчера

"Подарок" из ОРДЛО: украденная украинская икона вызвала международный скандал Глава МИД РФ Сергей Лавров получил в подарок собственность Украины, вывезенную с оккупированных территорий

Во время визита в Боснию и Герцеговину главы МИД России Сергея Лаврова лидер боснийских сербов Милорад Додик подарил ему старинную украинскую икону из оккупированного Луганска.

Как сообщает в своем сюжете телеканал "Украина 24", событие спровоцировало международный скандал, а прокуратура в Боснии и Герцеговине возбудила уголовное дело. Выяснилось, что икона была музейным экспонатом. На ней видно восковую печать с надписью "памятка принадлежит УССР".

"Мы выяснили, что это печать одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы, которая была создана при Одесском историко-археологическом музее в 1926 году. То есть мы говорим о северо-западном Причерноморье. То есть факт наличия этой круговой печати комиссии указывает на то, что икона является собственностью государства Украина", - сообщила заместитель министра культуры Украины Светлана Фоменко.

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Религиоведы говорят, что делать выводы о ценности иконы с фото сложно, однако однозначно она украинская.

"Там написано, что это наркомат образования Украинской Советской Социалистической Республики. Другими словами, когда дарили эту икону, то это как если бы дарили книгу, в которой написано "украдено из библиотеки". Это украдено у государства Украина", - пояснил религиовед, доктор философских наук Виктор Еленский.

Боснийские издания приводят слова Милорада Додика о том, что икону нашли в Луганске. То есть, фактически, икону вывезли с оккупированных территорий. На это уже отреагировали в украинском МИДе.

"Наше посольство обратилось с официальной нотой в министерство иностранных дел Боснии и Герцеговины объяснить: что это за икона, как она попала на территорию Боснии и Герцеговины, и какие обстоятельства побудили ее подарить российскому министру. И сейчас мы ждем от них ответа", - сказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

На скандал с иконой отреагировало и украинское духовенство.

"Икона является культурным и национальным достоянием государства Украина. Этим должны заниматься госорганы - идентифицировать ее и вернуть в Украину. А то, что это был политический жест, это очевидно", - заявил представитель ПЦУ Александр Драбинко.

Шокированы подарком лидера боснийских сербов и в самой стране. Ситуацию прокомментировал лидер боснийских хорватов Желько Кошмич, который накануне отказался встречаться с Лавровым.

"Если это правда, что это икона из Украины и была привезена в Баня-Луку во время конфликта в Украине, если ее украли, то если мы хотим иметь государство - кто-то должен попасть в тюрьму... Это кража, международный скандал, это то, что преследуется в любой нормальной стране", - подчеркнул Кошмич.

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Глава МИД Боснии и Герцеговины Бисера Туркович требует от президиума страны предоставить всю информацию об иконе максимально быстро.

"Наш высший государственный деятель, то есть председатель президиума, принимает участие в этом. Нормальная последовательность вещей заключается в том, чтобы спросить, как это произошло. У нас есть компетентные учреждения, прокуратура Боснии и Герцеговины, которая имеет серьезные основания для проверки того, как украинская икона оказалась здесь... Это было бы нормально, чтобы была очень срочная реакция, поскольку это очень серьезное расследование, не говоря уже об обвинении", - отметила Туркович.

Прокуратура страны уже возбудила уголовное дело и будет изучать обстоятельства, как святыня из Луганска попала на Балканы.

Ранее экс-министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как президент России Владимир Путин "троллит" Украину.