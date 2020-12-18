Путин "троллит" Украину – громкому заявлению о Донбассе нашли три причины

Президент РФ не будет увеличивать поддержку ОРДЛО, уверен Павел Климкин

Путин "троллит" Украину – громкому заявлению о Донбассе нашли три причины

Президент России Владимир Путин "троллит" Украину заявлениями об увеличении помощи оккупированным районам Донбасса. Данное заявление российского лидера направлено трем основным адресатам и преследует несколько целей.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

По мнению Климкина, Путин "не будет увеличивать никакую поддержку".

"Это (заявление – ред.) направлено в три стороны: внутрь России, ему важно выглядеть сильным президентом, второе – он не зря сказал, что это зависит не от Украины, а от украинской власти, послав четкий месседж, он реально занимается банальным шантажом. И третий, самый важный адресат, это новая американская администрация. Он готовится с ней торговаться и абсолютно сознательно говорит, что "мы будем повышать", "Донбасс разменная карта для меня, но я буду торговаться", - пояснил он.

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На вопрос, может ли Россия признать "ДНР" и "ЛНР", экс-министр ответил:

"Такой вариант у них есть, но будут ли они это делать сейчас – у меня очень большие сомнения. Путину не нужны дополнительные проблемы в диалоге с Евросоюзом и будущей американской администрацией. Он будет тянуть время и пытаться повышать ставки, как я уже много раз говорил. Помните, он выдает российские паспорта на оккупированных территориях? Это тоже направлено на то, чтобы давить на украинскую власть и показать США, что есть граница для такой торговли".

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Климкин высказал мнение, что "вообще не надо реагировать на то, что Путин скажет на пресс-конференции".

"Нам надо избавиться от комплекса, что мы должны обязательно реагировать на каждые два слова, которые Путин говорит, это направлено на троллинг", - подчеркнул он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что его страна будет увеличивать поддержку оккупированных территорий на Донбассе, а налаживание  отношений с Украиной возможно только после уступок со стороны Киева. Также он заявил, что Украина не хочет урегулировать конфликт. 

Член украинской делегации на переговорах по Донбассу Сергей Гармаш в эфире канала "Украина 24" заявил, что Владимира Путина после его заявления об ОРДЛО надо "ловить за язык".

Источник Украина 24 Теги Донбасс Война на Донбассе ОРДЛО Владимир Путин Павел Климкин