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Путин "троллит" Украину – громкому заявлению о Донбассе нашли три причины Президент РФ не будет увеличивать поддержку ОРДЛО, уверен Павел Климкин

Президент России Владимир Путин "троллит" Украину заявлениями об увеличении помощи оккупированным районам Донбасса. Данное заявление российского лидера направлено трем основным адресатам и преследует несколько целей.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

По мнению Климкина, Путин "не будет увеличивать никакую поддержку".

"Это (заявление – ред.) направлено в три стороны: внутрь России, ему важно выглядеть сильным президентом, второе – он не зря сказал, что это зависит не от Украины, а от украинской власти, послав четкий месседж, он реально занимается банальным шантажом. И третий, самый важный адресат, это новая американская администрация. Он готовится с ней торговаться и абсолютно сознательно говорит, что "мы будем повышать", "Донбасс разменная карта для меня, но я буду торговаться", - пояснил он.

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На вопрос, может ли Россия признать "ДНР" и "ЛНР", экс-министр ответил:

"Такой вариант у них есть, но будут ли они это делать сейчас – у меня очень большие сомнения. Путину не нужны дополнительные проблемы в диалоге с Евросоюзом и будущей американской администрацией. Он будет тянуть время и пытаться повышать ставки, как я уже много раз говорил. Помните, он выдает российские паспорта на оккупированных территориях? Это тоже направлено на то, чтобы давить на украинскую власть и показать США, что есть граница для такой торговли".

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Климкин высказал мнение, что "вообще не надо реагировать на то, что Путин скажет на пресс-конференции".

"Нам надо избавиться от комплекса, что мы должны обязательно реагировать на каждые два слова, которые Путин говорит, это направлено на троллинг", - подчеркнул он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что его страна будет увеличивать поддержку оккупированных территорий на Донбассе, а налаживание отношений с Украиной возможно только после уступок со стороны Киева. Также он заявил, что Украина не хочет урегулировать конфликт.

Член украинской делегации на переговорах по Донбассу Сергей Гармаш в эфире канала "Украина 24" заявил, что Владимира Путина после его заявления об ОРДЛО надо "ловить за язык".