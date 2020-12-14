Все это манипуляция — политолог возмутился позицией власти по карантину
Алексей Голобуцкий рассказал, почему не видит логики в действиях власти
В Кабмине заговорили о возможном досрочном введении локдауна, если количество новых больных в сутки превысит 32-35 тысяч. Это заявление прокомментировал политолог Алексей Голобуцкий в эфире канала "Украина 24".
"Логику власти в отношении карантина трудно понять, каждый играет какую-то свою роль. Кто-то хайпует на этой теме, кто-то деньги зарабатывает, кто-то защищает свое будущее. Что такое 32 тысяч? Есть гарантия, что сейчас нет 32 тысячи заболевших? Цифры — это все равно... Степанов проснулся с хорошим настроением – будет 15 тысяч. Все это манипуляция. Сколько они сделали тестов?
Шмыгаль считает, что карантин выходного дня — это украинское ноу-хау, которое себя оправдало, а Степанов говорит, что он себя не оправдал. Вот мы и живем в таких реалиях, когда каждый пытается... Мне даже сложно понять, какая в этом логика", — сказал он.
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Эксперт считает, что меры, которые утвердил Кабмин, неэффективны.
"Вот они объявили, что с 8 по 24 января будет локдаун. Но транспорт будет работать. Почему-то у нас считается, что люди заражаются в ресторанах, спортивных клубах и так далее. А транспорт работает. Это имитация чистой воды. Давайте сделаем минимум, но такой, который вы сможете контролировать", — сказал он.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, возможен ли локдаун в феврале.