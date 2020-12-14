Все это манипуляция — политолог возмутился позицией власти по карантину

В Кабмине заговорили о возможном досрочном введении локдауна, если количество новых больных в сутки превысит 32-35 тысяч. Это заявление прокомментировал политолог Алексей Голобуцкий в эфире канала "Украина 24".

"Логику власти в отношении карантина трудно понять, каждый играет какую-то свою роль. Кто-то хайпует на этой теме, кто-то деньги зарабатывает, кто-то защищает свое будущее. Что такое 32 тысяч? Есть гарантия, что сейчас нет 32 тысячи заболевших? Цифры — это все равно... Степанов проснулся с хорошим настроением – будет 15 тысяч. Все это манипуляция. Сколько они сделали тестов?

Шмыгаль считает, что карантин выходного дня — это украинское ноу-хау, которое себя оправдало, а Степанов говорит, что он себя не оправдал. Вот мы и живем в таких реалиях, когда каждый пытается... Мне даже сложно понять, какая в этом логика", — сказал он.