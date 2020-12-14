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"Украина 24 — это национальная сборная": Юрий Сугак сравнил работу канала с футболом Главред Новостной Группы Украина рассказал, как строится работа телеканала "Украина 24" и в чем его особенность

16 декабря с момента запуска в Украине информационного телеканала "Украина 24"исполняется ровно год. Главред "Новостной Группы Украина" Юрий Сугак рассказал в интервью "Апострофу", на что похожа работа телеканала.

"Один мой коллега, говоря о телеканале, провёл аналогию с футболом: есть клубы, каждый со своими задачами, интересами, а есть национальная сборная. Вот и на нашем телевидении что-то похожее происходит. Есть очень много информационных каналов, которые можно назвать клубами со своими интересами. Мы же себя видим, чувствуем и позиционируем национальной сборной. Отсюда наш подход к кадрам: мы стараемся не только взять лучших с рынка, но и вырастить своих. У нас очень хороший селекционный отбор, отличная школа и свой особенный мир", — сказал он.

Юрий Сугак рассказал о работе телеканала с новостными поводами на примере местных выборов в Украине, которые прошли 25 октября.

"И подход к новостям соответствующий: если главным событием в октябре были местные выборы в Украине, то у нас был и мегамарафон в течение дня, и шоу "Ніч виборів", в котором Савик Шустер представил эксклюзивные и оперативные экзитполы. И делал это просто мастерски. У Савика огромный опыт, большие возможности, люди, с которыми он уже не первый год работает и доверяет им. В итоге робота была проведена масштабно и качественно. Цитируемость, которую получил телеканал, была беспрецедентной. Все ссылались на данные, прозвучавшие в шоу Савика Шустера, потому что это были самые чёткие, качественные и оперативные данные. Зрители "Україна 24" первыми узнали результаты голосования. Когда были выборы в Америке, мы просто не могли остаться в стороне от такого события, не сделав высококлассное политическое шоу! Тем более на телеканале работает лучший журналист-международник, наверное, всей Восточной Европы, Евгений Киселев – с огромным опытом, широчайшими связями и знакомствами в медийных и политических кругах США", — рассказал он.

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Главред "Новостной Группы Украина" поделился, что потребовалось для обеспечения работы студии во время марафонов.

"Что нам для этого было нужно? Найти большую площадку для Евгения Алексеевича и синхронизировать его работу с нашим ньюсрумом. Мы специально отправили четыре съёмочные группы в США, подключили двух ведущих – Игоря Пупкова и Елену Кот, которые представили максимально масштабную картину происходящего. В итоге была прямая связь со штабами двух главных действующих лиц – Трампа и Байдена. Мы также смогли показать, как живут люди, что они говорят, что происходит в данный момент. Эфиры выходили на телеканалах – "Украина" и "Украина 24". Если принять во внимание весь проект, это было не только ночное шоу, которое Евгений Алексеевич провёл мастерски, а почти семичасовой марафон – с 23:00 до 06:15 утра. Это были ещё и спецвыпуски на телеканале "Украина". И непрерывный поток эксклюзивных новостей. Мы ставили перед собой задачу быть первыми с большим объёмом информации - и у нас это получилось. Ресурс, который для этого понадобился, не был каким-то крайне большим. Это наши выездные группы и редакторы, которые работают в ньюсруме. Фактически, это работа, которую мы делаем всегда. Наверное, наиболее трудоемкой и затратной по времени была подготовка компьютерной графики и заставок. Непросто было организовать логистику наших выездных групп в США в условиях пандемии. Но команда сработала отлично", — сказал он.

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Юрий Сугак поделился планами развития телеканала на будущее. По его словам, 16 декабря состоится марафон ко Дню рождения телеканала "Украина 24". Это будет заслуживающее внимания зрителей событие: будут обсуждать роль ТВ и свободу слова в разных странах, включат коллег из редакций "Дождь", "Nexta", "Радио Свобода", "DW", "Euronews", "ВВС", "Белсат", "Голос Америки".

Каждый день у телеканала растёт количество друзей и партнёров. К социальным спецэфирам привлекли почётного посла ООН и телеведущую Машу Ефросинину, Народную артистку Украины Ольгу Сумскую и ведущего Алексея Суханова и многих других звезд.