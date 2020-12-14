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"Украина 24" становится доступней за границей: главред о планах телеканала Зарубежные партнеры сами выходят на руководство телеканала с предложениями

Информационный телеканал "Украина 24" спустя всего год после создания активно развивает вещание за рубежом, все больше провайдеров в Европе и постсоветских странах хотят включить его в свой пакет.

Об этом рассказал в интервью "Апострофу" главный редактор "Новостной Группы Украина" Юрий Сугак.

"Вы знаете, получилась невероятная история. В этом году серьёзно не планировали выходить за рубеж. "Украина 24" транслируется через открытый спутниковый сигнал (это, к слову, наш вклад в информационную безопасность страны), который покрывает территорию Европы, Северной Америки, и также наши прямые трансляции и программы доступны на YouTube, так что в этом году мы как-то и не спешили выходить на зарубежье", - сказал он.

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По словам Сугака, сыграли роль качество и актуальность контента:

"На нас вышли зарубежные партнеры. Вышли сами. Стали приходить запросы от разных компаний, кабельщиков, провайдеров, которые говорили, что хотят включить "Украина 24" в свой пакет. Это абсолютно некоммерческая история. Информация о событиях в Украине становится более доступной за рубежом. Сейчас есть целый список европейских провайдеров, которые нас активно включают. Мы быстро сориентировались и поняли, что это нужно развивать и поддерживать".

Главред "Новостной Группы Украина" отметил, что предложения из-за рубежа поступают регулярно:

"Вот, например, меня очень порадовало недавнее электронное письмо из Туркменистана: "Мы тоже хотим включить". Отлично! Давайте, кто следующий? Из Грузии. Пожалуйста! Очень много постсоветских стран и европейских стран выходят на нас. 50 контрактов в Польше, из которых 5 – с кабельными сетями-гигантами. Переговоры со Словакией ведутся. Заключён договор с испанским дистрибьютором. В ближайшее время планируем запуск телеканала в кабельных сетях в Канаде и США. Грузинская новостная платформа – более 2 миллиона пользователей".

Как отметил Сугак, такой показатель свидетельствует о качестве телеканала.

"Как видим, точка зрения Украины интересна. Вспомните предыдущий опыт, когда пытались запускать международные версии, а они не работали. А здесь украинский телеканал транслируют, и делают это с удовольствием", - добавил он.