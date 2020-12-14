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Коронавирус мутировал в 7 штаммов — врач рассказал о последствиях Иммунолог рассказал, как мутации могут повлиять на диагностику и вакцинацию

За год коронавирус мутировал в семь разных штаммов. Повлияет ли это на итоги тестирования и эффективность вакцинации, рассказал иммунолог Андрей Волянский в эфире канала "Украина 24".

"На сегодня не зафиксировано мутаций, которые бы настолько изменило вирусные белки, чтобы на них бы бы не работали сегодняшние вакцины, и для которых не была бы точна вирусная диагностика, потому что для этого используется специфичность вирусного белка. То есть пока еще не было настолько серьезных изменений вируса", — сказал он.

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По словам врача, мутации в коронавирусе происходят постоянно.

"На самом деле коронавирусов много, и те, что у нас на слуху, — MERS, SARS-CoV1 — это лишь некоторые ответвления широкого дерева коронавирусов, это отдельное семейство. То, с чем мы на сегодня столкнулись, — это вирус SARS-CoV2, как мы его называем, который вызывает заболевание COVID-19. Мутации в этих вирусах идут постоянно. Но они могут закрепляться, а могут не закрепляться. К примеру, у SARS-CoV1, который был в Китае около 15 лет назад, была значительно более высокая летальность", — сказал он.

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Также эксперт рассказал, поддерживает ли он инициативу Минздрава расширить перечень людей, которым будут делать ПЦР-тесты.

"Делать тесты нужно тем, кому это необходимо. Это люди с симптоматикой, я поддерживаю то, чтобы делать тест людям с любыми вариантами вирусной инфекции, контактным и некоторым другим. Украина пока отстает, мы делаем значительно меньшее число тестов", — сказал он.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в Украине, помимо эпидемии коронавируса, ожидается волна еще одной болезни.