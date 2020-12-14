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"Вакцина — не чудодейственная сила": врач о безопасности прививок от COVID-19 Эксперт Александр Заика рассказал, насколько безопасны новые вакцины и когда они появятся в Украине

Во время испытания вакцины Pfizer от коронавируса в США умерли шесть человек. Насколько безопасны новые вакцины, рассказал заведующий отделом иммунизации Центра общественного здоровья Александр Заика в эфире канала "Украина 24".

"Прежде всего нужно помнить о том, что в истории производства вакцин в целом это будет первый случай, когда с начала пандемии мы сможем так рано получить вакцину. Производство вакцин обычно занимает продолжительное время. А в этот раз уже есть вакцина, и Великобритания уже проводит вакцинацию. Мы надеемся, что в Украине прививки будут доступны в следующем году, возможно, уже в первом квартале. То, что это новые вакцины, — это правда. Некоторые производители уже заявляют о готовности вакцин. Все исследования завершены, и Pfizer говорит о 95% эффективности, Moderna — о 94,5%. То есть в любом случае все вакцины должны соответствовать показателям качества, быть квалифицированы ВОЗ или другими международными организациями. Украинцы будут использовать только качественные вакцины, которые рекомендованы во всем мире", — сказал он.

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Эксперт рассказал, насколько опасно вакцинироваться от коронавируса.

"Больше рисков от самого коронавируса и его последствий, есть много летальных случаев. Мы должны понимать, что вакцина — не чудодейственная сила, которая сразу победит коронавирус. Но это важный инструмент, которым мы должны пользоваться. Противопоказания к вакцинированию минимальны, оно не требует серьезных обследований. Если у человека нет острого инфекционного заболевания или обострения хронической болезни, то вакцинация разрешена. Это одно из самых безопасных медицинских вмешательств. Относительно переболевших, им можно вакцинироваться от коронавируса, это есть в официальных документах", — сказал он.

Эксперт добавил, что возможны побочные эффекты в виде местных реакций в месте введения: покраснение, припухлость, небольшое повышение температуры, но эти реакции должны быстро пройти.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в Украине, помимо эпидемии коронавируса, ожидается волна еще одной болезни.