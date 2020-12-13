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Выбор безопасных игрушек: эксперт дала советы родителям Наталья Иваненко назвала три самых распространенных вида нарушений

Как правильно выбрать безопасную игрушку, рассказала исполнительный директор общественного союза "Украинская ассоциация индустрии игрушек" Наталья Иваненко в эфире канала "Украина 24".

"Есть три наиболее часто виды нарушений, которые мы встречаем на полках. Первое, это игрушки совсем без маркировки, даже украинского производства. Второе, может быть маркировка частичная. Например, есть знак соответствия техническому регламенту, штрих-код, знак соответствия, но нет ни одной информации, кем было произведено или импортировано. Соответственно за качество и безопасность этой игрушки ответственности никто не несет", — сказала она.

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Также, по словам эксперта, должно быть украиноязычная информация о товаре.

"Третье, на игрушке никакой информации на украинском языке. Каким образом игрушка попала на территорию Украины, кто ее вез, все ли документы есть, проверялась ли она на безопасность. В игрушке могут быть металлические детали, они могут быть токсичными; как закреплялись детали, как использовались элементы фиксации", — сказала она.

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