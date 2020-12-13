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"Для меня вопрос – есть ли план Б": нардеп о ситуации на Донбассе Муса Магомедов рассказал, что в детали нового плана по Донбассу депутатов не посвятили

Нардепы не в курсе деталей плана Б по Донбассу от СНБО. Об этом рассказал народный депутат Муса Магомедов в эфире канала "Украина 24".

"Нет, не консультировались. Мы встречались несколько раз c Алексеем Резниковым, есть информация, которую нам дают, но на условиях, что мы не будем ее распространять. Говоря относительно плана Б, я как народный депутат не знаю, о чем в нем идет речь, до нас информацию не доводят. Для меня еще большой вопрос, есть ли он вообще. Потому что мы так много о нем говорим, год уже прошел, было сказано, что если за год не будет подвижек, то перейдем к другому плану, но пока о нем только предположения, дискуссии", — сказал он.

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Также депутат ответил на вопрос, чего хотят люди на Донбассе и готовы ли они к разведению войск.

"Люди в первую очередь одобряют то перемирие, которое есть, практически все, потому что все-таки тише. Никто не хочет, чтобы была война. Я думаю, в любом случае плохой мир – это лучше, чем хорошая война. И нужно пробовать договариваться дальше. Мы со своей стороны ведем работу, чтобы сшивать эти территории. С сегодняшнего дня, например, начинает ходить поезд из Киева до Авдеевки – это самый близкий к Донецку маршрут. Я думаю, что там тоже надо делать переходы. То есть нужно создавать условия, при которых люди с той стороны видят, что мы о них заботимся. Эту работу тоже надо продолжать, причем каждый день", — сказал он.

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Напомним, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что СНБО Украины может утвердить план "Б" по Донбассу в начале 2021 года.