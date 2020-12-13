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"Это целая спецоперация": звезды поделились планами празднования Нового года Известные артисты рассказали, чем собираются заняться в праздники

Выпить несколько бокалов шампанского, съесть что-то запрещенное с праздничного стола и забыв на одну ночь о пандемии и всех диетах, веселиться и думать только о приятном — при локдауне множество людей ценять именно такие простые вещи. Звезды рассказали в эфире канала "Украина 24", как собираются праздновать Новый год.

Певица Злата Огневич: "В этот непростой год мы все поняли и вспомнили, что важно радоваться простым вещам. Я буду радоваться вместе с моей семьей, тем более что мои родители, наконец, приехали в Киев из Крыма - и этот Новый год мы будем встречать вместе".

Певица Алена Винницкая: "Почти все Новые годы проходили или на сцене, или дома. Будем видеть, если объявят локдаун, то ни у кого не будет работы"

Ведущая Лилия Ребрик: "Для меня Новый год — это семейная традиция, и у меня есть закон: я всегда в новогоднюю ночь дома с семьей. Я считаю, что праздничное новогоднее настроение начинается с "миколайчика". Меня даже не пугает возможный локдаун".

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Певица Алина Гросу: "В этом году я не буду работать на сцене, потому что как раз был большой страх локдауна. На этот раз, кажется, мне повезет. Хочу отметить Новый год с родителями в дружеской мечтательной атмосфере — скорее всего, в горах".

Певец Тарас Тополя: "Локдаун и карантин внесли свои изменения, поэтому в этом году, если мы уже видим, что не будет новогодней работы, то мы будем просто собираться дома в кругу семьи и праздновать. Возможно, полетим на море. Но для нас это целая спецоперация, потому что у нас родилась Марийка — это довольно непросто реализовать".

Ранее шеф-повар и фуд-блогер Ирина Рудневська дала советы, как на новогоднем столе уменьшить среднюю цену на салат оливье.