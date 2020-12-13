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С главной елки в Киеве сняли шляпу: подробности Вместо шляпы было решено установить на верхушке елки другое украшение

Украшение на верхушке главной елки страны решили заменить. Остановились на традиционной Вифлеемской звезде. Корреспондент телеканала "Украина 24" побывала возле елки и рассказала, сняли ли уже шляпу.

"Посмотрим на елку, ее уже полностью украсили игрушками, их 1,5 тысячи штук, они стилизованы под тематику "Сказочный лес". Верхушка уже пуста. Еще вчера здесь красовалась оранжевая шляпа, она должна была светиться вместе с гирляндами. Организаторы объясняли, что шляпа символизировала сказку и была больше ориентирована на детей. Решение организаторов вызвало много внимания со стороны украинцев. В конце концов шляпу решили снять", — сказала она.

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Ранее известный дизайнер и декоратор Кристина Гусина дала украинцам советы, как правильно создать декор на Новый год и украсить елку.