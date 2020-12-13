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Новогодние елки с "сюрпризом": украинцев предупредили об опасности Некоторые деревья срублены в Чернобыльской зоне

На Новый год в дома украинцев могут попасть елки неустановленного происхождения, даже такие, которые выросли в Чернобыльской зоне.

Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" начальница отдела контроля в сфере торговли ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Ирина Мазепа.

"В отношении продажи живых елок, надо сразу обращаться в Госагентство лесного хозяйства (ГАЛХ), потому что все елки, которые реализуются, должны иметь штрих-код, чипироваться. Есть сайты, где можно проверить", - сказала она.

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На замечание журналиста, что продавец елок может иметь штрих-код в руке и прикрепить его на месте, Мазепа ответила:

"Здесь у нас нет гарантии, где выращена эта елка. Для этого и нужно сообщать в ГАЛХ, чтобы они обнаруживали такие ситуации, потому что если нет этого кода, если он держит бирки в руке, то непонятно, не была ли елка выращена в Чернобыльской зоне. ГАЛХ контролирует все эти случаи на незаконную вырубку елок, на сохранение экологической безопасности".

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Напомним также, что в Украине с 10 декабря начали официально продавать новогодние елки, цена будет в среднем составлять 75 гривен.