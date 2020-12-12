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В Киеве отреставрировали одну из самых красивых церквей: эксклюзивное видео изнутри На следующей неделе обновленная Андреевская церковь начнет принимать посетителей

В Киеве завершилась реставрация одного из красивейших храмов - Андреевской церкви. 5 лет продолжалось обновление интерьера и фасада, также укрепили холм, на котором стоит памятник архитектуры.

Корреспондентка "Украина 24" побывала внутри и показала эксклюзивные кадры, насколько красивой стала Андреевская церковь.

В руководстве музея рассказали, что отреставрировано почти все - резьба, живопись и лепка. Впервые была проведена реставрация престола и иконостаса - единственного сохранившегося в мире. Завтра здесь состоится закрытая служба. В понедельник в Андреевской церкви-музее выходной, а прийти и насладиться красотой можно будет уже во вторник, 15 декабря. Стоимость билетов для взрослых - 20 грн, для детей - 5 грн.

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Событие прокомментировал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко:

"Президентская программа "Большая реставрация", которая начинается в этом году и будет в течение нескольких лет продолжена, свидетельствует о том, что вкладывать средства в то, чем мы можем гордиться - это не только сохранять наше наследие, но еще привлекать больше людей, новые поколения , чтобы они увидели эту красоту и вдохновились".

Ранее представитель Православной церкви Украины, протодиакон Михаил Омелян в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как будут работать церкви во время локдауна.