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В центре Киева горел отель: названы две версии Пожар происходил очень быстро, сгорел ресторан, пристроенный к отелю

В центре Киева на бульваре Тараса Шевченко 12 декабря произошел пожар, загорелся торговый павильон при входе в отель "Экспресс".

Как сообщает в своем сюжете телеканал "Украина 24", в помещении находился ресторан, пристроенный к гостинице. Огонь повредил фасад. На месте работали спасатели. Пострадавших от огня нет.

Персонал отеля рассказал, что причин пожара может быть две - окурок или замыкание, и замыкание является более вероятной версией. Пожар происходил очень быстро, ничего целого не оставалось - только остатки холодильников и других предметов. Когда приехали пожарные, им практически нечего было тушить, осталось только пепелище.

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Ранее в центре Киева в ресторане на Андреевском спуске прогремел мощный взрыв. На кухне ресторана взорвались 4 газовых баллона, в результате пострадали три человека.