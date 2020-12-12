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Новогодний стол-2021: варианты основных блюд от фуд-блогера и нардепа Новогоднее угощение обойдется в несколько тысяч гривен

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура и известная фуд-блогер, шеф-повар Ирина Рудневская в эфире телеканала "Украина 24" рассказали об основных блюдах на своем новогоднем столе.

Качура сообщил, что у него "будет все традиционно, как и во всех семьях, пожалуй".

"Согласно имеющейся информации, продуктовая корзина - это 1465 грн. У нас около того будет - несколько тысяч гривен. Оливье обязательно будет, холодец обязательно, салат из крабовых палочек обязательно. Самым дорогим на столе, думаю, будет алкоголь. Если здоровья хватит, то выпьем обязательно по бокалу шампанского с женой", - сказал депутат.

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В свою очередь Рудневская отметила, что ее стол не будет традиционным.

"Я ломаю стереотипы, наши привязки к советским временам, советской кухне. Поэтому у меня, конечно, не будет ни оливье, которое так любят украинцы, не будет шубы, тем более не будет желе, или холодца, как говорил господин Александр (Качура - ред.). У меня будут украинские блюда, которые давно забыты, но возрождены. Это шпундра будет как основное блюдо, много салатов, которые не будут связаны майонезом (это будет домашний майонез или заправка с оливковым маслом), будет много овощей, клетчатки. Это будет вкусно, полезно, с легким десертом, легким алкоголем. Думаю, мы также уложимся в несколько тысяч гривен", - заявила шеф-повар.

Напомним также, что в Украине с 10 декабря начали официально продавать новогодние елки, цена будет в среднем составлять 75 гривен.