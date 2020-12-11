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"Упала 40 раз": героиня знаменитого видео рассказала, как боролась с гололедом После множества попыток школьница все же сумела подняться по Андреевскому спуску

В Украине приобрело большую популярность видео, как школьница в Киеве безрезультатно пытается подняться по Андреевскому спуску во время гололеда, постоянно падает и снова сползает со скользкой горки.

Корреспондент телеканала "Украина 24" пообщался с новоиспеченной звездой интернета Марией Моисеенко:

- Сколько раз ты упала вчера? - Сорок. - Дошла в результате? - Да. - Как в итоге получилось пройти? - За мной брат пришел и мы пошли вместе. - Без брата не получалось? - Нет.

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Мать школьницы Инна Моисеенко также поделилась впечатлениями о знаменитом видео.

"Мы видео смотрели со слезами. Моя первая реакция была - я плакала. Слава Богу, все закончилось хорошо, у Маши спортивной характер. Она светлый ребенок, я думаю, о ней будут только смешные, хорошие видео", - сказала она.

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Напомним, в Киеве из-за масштабного гололеда сотни людей получили травмы, больницы заполнены пострадавшими.