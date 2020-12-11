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"Шел, поскользнулся, гипс": больницы Киева переполнены пострадавшими от гололеда Большинство пострадавших в шоковом состоянии

В Киеве из-за масштабного гололеда сотни людей получили травмы, больницы заполнены пострадавшими.

Как сообщает телеканал "Украина 24", с утра в больницы и травмпункты обратились более 150 пациентов. Самые распространенные травмы - переломы конечностей, бедра, ключицы.

В частности, десятки киевлян обратились в столичную больницу №6.

"Мы справляемся с нагрузкой в ​​штатном режиме. Вся команда работает, одновременно ведет прием 5-6 человек", - рассказал заведующий травматологическим отделением больницы №6 Дмитрий Горбань.

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Большинство пациентов находятся в шоковом состоянии. В травмпунктах стоят очереди - у кого-то перелом, кого-то отправляют сделать рентген, кому-то назначают операцию.

"Шла на работу, поскользнулась, упала - и гипс. Скользко было. Утром здесь было очень много людей, сейчас еще больше - просто конвейер", - рассказала одна из пострадавших.

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Как отмечается в сюжете, за нечищеный снег, или такую ​​гололедицу украинцам предусмотрены компенсации, которые можно получить по закону. Для этого надо зафиксировать место травмирования. Также это можно сделать в скорой, и с этими документами нужно идти к чиновникам.

Отметим, что за прошедшие сутки в больницы Киева обратились 163 пострадавших из-за гололеда.

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Напомним, мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Украина 24" охарактеризовал ситуацию с гололедом как "чрезвычайную".