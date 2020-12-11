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Гололед в Киеве — в полиции рассказали о серьезных последствиях Представитель Патрульной полиции рассказал, как идет ликвидация последствий гололеда в столице

О преодолении последствий ледяного дождя в Киеве 10 декабря, который стал причиной сильного гололеда, рассказал первый заместитель начальника департамента Патрульной полиции Алексей Билошицкий в эфире канала "Украина 24".

"Ситуация сейчас гораздо лучше. Если сравнивать со вчерашними сутками, то можно говорить, что последствий осталось не более 30-20% от того, что было. Вчера действительно был пик, в связи с такими редкими явлениями, когда шел дождь и сразу замерзал. Это все привело к повышенной аварийности. Это происходило не только в Киеве, но и в других регионах", — сказал он.

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Билошицкий рассказал, сколько аварий произошло из-за непогоды.

"Что касается непосредственно количества дорожно-транспортных происшествий, мы получили 1435 сообщений о ДТП по всей территории Украины, из которых 84 с пострадавшими. В результате ДТП 99 человек травмированы, 8 погибли. В Киеве была пиковая цифра - более 500 ДТП - это вдвое больше, чем обычно. Два человека погибли, шесть получили травмы", - рассказал он.

Напомним, из-за ледяного дождя в четверг улицы Киева покрылись льдом. Это привело к транспортному коллапсу в столице.