"Вспомнилась пингвинья походка": киевлянин о гололеде в столице
Виноваты не коммунальщики, а природа, считает Богдан Бондаренко
Эксперт по политическим вопросам Богдан Бондаренко в эфире телеканала "Украина 24" поделился впечатлениями о беспрецедентном гололеде в Киеве 10 декабря.
"Дороги сегодня для машин лучше, но пришлось вчера и сегодня по тротуарам немного походить. Вспомнилась пингвинья походка - каким образом правильно переносить корпус. Хорошая тренировка, концентрирует очень сильно", - рассказал он.
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Бондаренко считает, что речь идет о природной аномалии, поэтому не стоит во всем обвинять коммунальщиков:
"Коммунальщики песок кинули вчера - сегодня он замерз. Утром кидали его - он замерзает. Есть определенные обстоятельства, с которыми можно справиться лучше, но есть определенные вещи, которые нужно просто пережить".
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Напомним, из-за ледяного дождя в четверг улицы Киева покрылись льдом. В результате по данным КГГА, пострадали 163 человека.