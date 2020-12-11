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Гололед в Киеве: в ГСЧС указали на ошибку водителей Водителям советуют без крайней необходимости не ехать на авто

Спасатели несколько раз выезжали на ликвидацию происшествий из-за гололеда в Киеве 10 декабря. Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" спикер Главного управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

"С вечера до сегодняшнего утра спасатели выезжали на 4 ликвидации происшествий, связанных с непогодой. В 9 вечера выезжали на Андреевский спуск, вытаскивали три легковых автомобиля, которые не могли тронуться с места. В 3 часа ночи дерево упало на проезжую часть на Брест-Литовском шоссе, освобождали дорогу. Почти в 6 утра в результате ДТП на проспекте Победы один автомобиль загорелся, к счастью, обошлось без жертв. И почти в 8 утра выезжали на ликвидацию аварии на улице Энтузиастов — там в результате ДТП пришлось вытаскивать из машины тело погибшего", — сказала она.

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По словам Водолаги, о непогоде было известно заранее, но многие водители все равно выехали в город на авто.

"Укргидрометцентр своевременно уведомил все соответствующие службы, в том числе и коммунальные службы. Но вопрос в том, прислушиваются ли водители к советам. Думаю, когда все пытались вернуться вечером домой, поняли, что возник транспортный коллапс. Я уверена, что некоторые водители были на летней резине. Без необходимости лучше не выезжать, мы также советуем водителям не ехать на своем транспорте, чтобы меньше было автомобилей на дорогах и коммунальный транспорт мог делать свою работу. Конечно, не парковаться на дорогах, чтобы не мешать коммунальному транспорту.

Добавим, из-за ледяного дождя в четверг улицы Киева покрылись льдом. В результате, по данным КГГА, пострадали 163 человека.