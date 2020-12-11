Слишком мало времени — эпидемиолог критически высказалась о локдауне

Украине необходимо вводить карантин. Об этом заявила эпидемиолог, эксперт Всемирной организации здравоохранения Наталья Виноград в эфире канала "Украина 24".

"Динамика развития пандемии по всем континентам, а особенно в Европе, имеет негативные тенденции. Каждая страна вводила меры тогда, когда имели объективные параметры развития ситуации и возможности реагирования критической инфраструктуры. Любой карантин — это большой экономический и социальный удар по стране, это тоже нужно учитывать", — сказала она.

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По словам эксперта, планируемого срока карантина недостаточно.

"Наша система прибегает к этому крайнему способу реагирования — карантин — на очень короткое время. Вряд ли мы справимся за тот промежуток времени, который сейчас озвучен. Все страны мира пошли на карантинные меры, как видите, на месяцы. Два, три месяца, некоторые страны продлили и дальше. Но заходить (в карантин — Ред.) нужно. Мы уже переходим грань возможности выдержать удар пандемии.

Нужно знать, что вирус любит холод, чем холоднее — тем ему лучше. У него есть возможность более долгое время оставаться способным вызвать заболевание. И холодное время — это любимое время для любого вируса", — сказала она.