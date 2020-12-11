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Гололед в Киеве: как не травмироваться, рассказал врач Травматолог рассказал, как лучше передвигаться по скользкой дороге

В Киеве дороги покрыты льдом после ледяного дождя. Как уберечься от серьезных травм во время гололеда, рассказал в эфире канала "Украина 24" ортопед-травматолог Александр Коваленко. В частности, он отметил, что выходить на проезжую часть опасно, несмотря на то, что там может быть не так скользко.

"Я как водитель, выезжающий рано на работу, сегодня утром столкнулся с ситуацией, когда люди были вынуждены выходить на проезжую часть, которая почищена или посыпана. И они в темное время суток передвигались по дороге. Уже вступили в силу новые ПДД, которые раньше рекомендовали, а сейчас обязывают пешеходов иметь светоотражатели на одежде. Поэтому я тоже всех людей призываю носить зимнюю обувь и передвигаться в темное время суток со светоотражателями на одежде", — сказал он.

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Врач рассказал, как лучше передвигаться по льду.

"Вообще-то в такую погоду нужно стараться поменьше выходить из дома. Если вы идете на подъем, то лучше передвигаться боком. Ходите медленно, приставными шагами", — сказал он.

Напомним, 10 декабря в Киеве прошел ледяной дождь, после которого на всех дорогах образовался сильный гололед. В пятницу, 11 декабря, ситуация продолжает оставаться сложной.