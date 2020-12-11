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Гололед в Киеве создал сложную ситуацию на дорогах: подробности от корреспондента Несмотря на небольшое количество машин на улицах, случаются серьезные ДТП

Киев продолжает страдать от последствий ледяного дождя. О ситуации в столице рассказал корреспондент канала "Украина 24" Влад Гарнаев.

Дороги уже почищены ото льда, пробок нет, потому что машин на дороги выехало очень мало. Коммунальные службы продолжают работать, хотя дождь закончился.

Но, несмотря на небольшое количество авто, ДТП все же случаются. Одна из аварий произошла на Русановке на улице Энтузиастов. Там автомобиль Hyundai врезался в дерево. Подробности рассказал журналисту сотрудник Патрульной полиции.

"Случилось ДТП с потерпевшими. Водитель автомобиля Hyundai ехал по улице Энтузиастов, его резко занесло, он выехал на встречную полосу, затем на тротуар. Сбил несколько деревьев и ударился о дерево. К сожалению, водитель погиб", — сказал он.

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Водителю было 55 лет. Из покореженной машины его доставали спасатели, так как тело зажало внутри. Был ли гололед причиной аварии, будут устанавливать правоохранители.

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