23:36, Вчера

"Вы на меня кинетесь": экс-министр устроил перепалку с журналистом в эфире "Украина 24" Данилюк и Лямец поспорили из-за налоговой реформы и утечки разговора Зеленского с Трампом

Журналист Сергей Лямец и бывший министр финансов Александр Данилюк поспорили в прямом эфире канала "Украина 24" из-за налоговой реформы.

Сергей Лямец: Как так произошло, что уже 7 лет на самом деле власть в стране назначают те ребята, которые предлагают должность министра экономики Милованову, должность министра финансов господину Данилюку.

Александр Данилюк: Какие ко мне претензии, озвучьте, пожалуйста, кроме фамилии…

Сергей Лямец: Просто не хочу, поверьте, у меня есть к вам претензии.

Александр Данилюк: Озвучьте одну.

Сергей Лямец: Озвучивал, поверьте, я о вас такие….

Александр Данилюк:Так давайте, выберите самое яркое – и вперед, давайте.

Сергей Лямец: Я не помню.

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Александр Данилюк: Какая ко мне претензия?

Сергей Лямец: Боже, вы на меня сейчас кинетесь.

Александр Данилюк: Секундочку, вы сейчас с умным видом говорите о том, что "назначают людей". Какая хоть одна претензия ко мне?

Сергей Лямец: Поверьте, есть.

Александр Данилюк: Какая – рост, цвет волос?

Сергей Лямец: Да нет, оставьте свой цвет волос для своей семьи.

Александр Данилюк: Оставлю, спасибо, одним меньше, что еще?

Сергей Лямец: Я про вашу нелепую налоговую реформу, которую вы затеяли…

Александр Данилюк: Какую налоговую реформу мы затеяли, озвучьте, пожалуйста. Вот вы сейчас бросаетесь общими фразами. Я только что вам показал, кто-нибудь сделал в стране хотя бы одну реформу на такую сумму…

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Сергей Лямец: Вы хотели передать таможню в управление британской компании?

Александр Данилюк: Я хотел передать таможню? Хочу вам сказать, когда я стал министром финансов, идею о передаче таможни британской компании я прикрыл, потому что эта идея предлагалась министром Яресько и премьер-министром…

Сергей Лямец: я давно хотел выяснить, кто-то слил стенограмму разговора Трампа с Зеленским – это были вы или нет?

Александр Данилюк: Это очень классно. То есть вы специалист во всех сферах. Знаете, кто слил переписку? Там было расследование в США, и Трамп хотел этого человека привлечь к ответственности, это был сотрудник СНБО США. А конечно, были люди, которые пишут всякую ерунду в фейсбуках, пользуясь тем, что в стране сейчас можно вякать на любую тему на любом канале, а ответственности никакой. Информация вытекает из США – ну конечно, это я.

Сергей Лямец: По моей информации, она вытекла из Украины.

Александр Данилюк: Проверьте ваши источники. У меня вообще возникает вопрос, где вы берете информацию и как вы ее анализируете.

Ранее ведущий канала "Украина 24" Алексей Суханов заставил нардепов Ярослава Железняка и Даниила Гетманцева есть вермишель быстрого приготовления в прямом эфире.