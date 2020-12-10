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"Настроение сразу новогоднее": ЦУМ удивил киевлян праздничными огнями Центральный универмаг украсили километрами гирлянд

ЦУМ засиял как никогда. Накануне зимних праздников фасад универмага украсили тысячами лампочек. Яркие огни в самом сердце столицы очень понравились прохожим. И теперь ЦУМ стал главной новогодней фотолокацией.

Окутанный километрами гирлянд. Теперь его видно с высоты птичьего полета. Центральный универмаг засиял так впервые за 80 лет. Столица накануне праздников утопает в новогодних огнях. Но наиболее яркий — ЦУМ. Прохожие поделились впечатлениями:

"По сравнению со зданиями напротив — здесь очень красиво". "Классно. Очень красиво. Такое настроение сразу новогоднее". "Именно освещение намекает на то, что праздник совсем скоро. Это круто. Светится — это классно".

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Семь с половиной тысяч лампочек и четыре километра проводов окутали фасад универмага. Уникальный проект воплощали в течение 4-х месяцев. Генеральный директор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук прокомментировал его реализацию.

"Важнейшая цель — это создать атмосферу праздника. Особенно это важно в этот год, трудный год. А без света, без каких-либо ярких огней, без чего-то необычного очень сложно почувствовать атмосферу Нового года", — сказал он.

Обвешанный со всех сторон желтыми огоньками, теперь ЦУМ красуется в объективах фотокамер. Пройти мимо, чтобы не сделать фото на память, не каждый может.

"От селфи на фоне праздничных огней не могу удержаться и я", — призналась корреспондент Татьяна Гаврилюк.

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Украшать фасады торговых и офисных центров — давняя и добрая традиция. Сказочно одета в настоящее время и одна из самых "дорогих" улиц в мире — Пятая авеню в Нью-Йорке. Сверкает и главный офисный центр в Копенгагене. Отныне и украинский ЦУМ засиял. Праздничные огни зажигал звездный гость Дмитрий Монатик.

"Хочется, чтобы следующий год наконец-то начал зажигать наши жизни, наши мечты. И давал им возможность реализоваться", — сказал он.

"Включай новый год" — это лозунг нынешнего иллюминационного шоу. Нажатием на кнопку начался обратный отсчет до начала 2021 года.

"Сегодня мы стали еще свидетелями начала новой традиции. Будем планировать и в дальнейшем делать такие хорошие события к новогодним праздникам", — рассказала директор по маркетингу ЦУМ Маруся Коваль.

Новогодняя иллюминация будет радовать глаз на протяжении всех зимних праздников.