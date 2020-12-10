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Гололед в Киеве — непогода парализовала движение, новые подробности В столице произошло много аварий из-за непогоды

Столица застыла в пробках. Ледяной дождь, который из-за ветра мгновенно превращается в гололед, опасен не только для водителей, но и для пешеходов. Подробности рассказала корреспондент телеканала "Украина 24" Наталья Поломкина.

"Ближе к вечеру движение в Киеве просто парализовало. Все из-за дождя, который вызвал гололед. Обледенели и сами автомобили. В значительную пробку успели попасть и мы. Давайте посмотрим на карту города. Пробки пока в 10 баллов. Видите, весь город, и мосты, и центр, и на выезд — весь город просто стоит. Водители стараются не спешить. И хорошо. Ужасные аварии произошли сегодня из-за аномального гололеда. Смотрите, это последствия аварии на Ирпенской трассе. Там несколько машин столкнулись. Одна из машин просто вылетела в кювет. А вот это Одесская трасса. Там с дороги слетела целая фура! Очевидно, что сейчас там пробки. Ведь движение по Одесской трассе обычно одно из самых напряженных", — рассказала она.

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Между тем столичные коммунальщики отчитываются - на улицах Киева работает три сотни специальной техники, которая борется с гололедом. А столичные таксисты повысили цены почти втрое. Такие космические деньги стоит добраться из одного конца города в другой — за почти 700 гривен можно купить билет на самолет лоукостера.

"Поэтому, если вы должны куда-то ехать, рекомендуем вам воспользоваться метро. Ну а кто рискнет выезжать домой на автомобиле — следите и не гоните. Потому что дороги сейчас - настоящий каток", — посоветовала журналистка.

Ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала о погоде в Украине в ближайшую неделю.