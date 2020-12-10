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"Запах жизни обычного человека": ведущий на "Украина 24" заставил нардепов есть мивину Народные депутаты в прямом эфире попробовали вермишель быстрого приготовления

Ведущий спецэфира "Деньги на жизнь" на канале "Украина 24" Алексей Суханов заставил нардепов Ярослава Железняка и Даниила Гетманцева есть вермишель быстрого приготовления. Он назвал продукт вкусом жизни обычного украинца.

Алексей Суханов: Хочу вам предложить. Держите, все продезинфицировано. Вот ваши приборы. Сейчас будем есть и говорить. Понюхайте. Знаете, что это такое?

Ярослав Железняк и Данил Гетманцев: Мивина!

Алексей Суханов: Да. Вермишель быстрого приготовления. И это, если честно — вкус жизни обычного человека.

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Ярослав Железняк: Извиняюсь, я с самого детства не ем ни вермишель, ни пельмени. Я буду смотреть, как вы едите, и завидовать вам.

Гетманцев - Железняку: Я доем за тобой.

Алексей Суханов: Хотя бы понюхайте — это запах жизни обычного человека.

Ярослав Железняк: Запах мивины, думаю, знают все...

Алексей Суханов: В горло не лезет, да? Потому что даже без масла.

Ранее народный депутат из фракции "Слуга народа" Елена Мошенец и экс-глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль устроили скандал на повышенных тонах в прямом эфире на телеканале "Украина 24".