"Запах жизни обычного человека": ведущий на "Украина 24" заставил нардепов есть мивину
Народные депутаты в прямом эфире попробовали вермишель быстрого приготовления
Ведущий спецэфира "Деньги на жизнь" на канале "Украина 24" Алексей Суханов заставил нардепов Ярослава Железняка и Даниила Гетманцева есть вермишель быстрого приготовления. Он назвал продукт вкусом жизни обычного украинца.
Алексей Суханов: Хочу вам предложить. Держите, все продезинфицировано. Вот ваши приборы. Сейчас будем есть и говорить. Понюхайте. Знаете, что это такое?
Ярослав Железняк и Данил Гетманцев: Мивина!
Алексей Суханов: Да. Вермишель быстрого приготовления. И это, если честно — вкус жизни обычного человека.
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Ярослав Железняк: Извиняюсь, я с самого детства не ем ни вермишель, ни пельмени. Я буду смотреть, как вы едите, и завидовать вам.
Гетманцев - Железняку: Я доем за тобой.
Алексей Суханов: Хотя бы понюхайте — это запах жизни обычного человека.
Ярослав Железняк: Запах мивины, думаю, знают все...
Алексей Суханов: В горло не лезет, да? Потому что даже без масла.
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