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Киев встал в пробках из-за ледяного дождя — подробности В столице очень затруднено движение из-за сложных погодных условий

Киев сковало пробками, по дорогам трудно передвигаться из-за гололеда. Подробности рассказала корреспондент канала "Украина 24".

"Очень тяжело ехать. Сейчас Киев сковало пробками из-за гололеда, который появился во второй половине дня. Сейчас все машины стоят на бульваре Вацлава Гавела, мы видим очень затруднено движение, даже можем увидеть, что здесь уже есть одна авария, столкнулись два автомобиля. Очень опасно передвигаться по городу", — сказала она.

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Журналистка назвала улицы, на которых заблокировано автомобильное движение.

"Мы знаем, что самое сложное время передвижения по Киеву — с 17:00 до 19:00. Заторы в Киеве сейчас на уровне 9 баллов — это чрезвычайный показатель даже для Киева. Все мосты стоят. В центре стоят Крещатик, Набережно-Крещатицкая, Набережно-Рибальськая, на Андреевском спуске автомобиль понесло на гололедице. Трудно передвигаться пешеходам, так как очень скользко идти. Если вы планируете куда-то идти, возвращаться с работы, то рекомендую воспользоваться метро", — сказала она.

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