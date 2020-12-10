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Вакцина против коронавируса: Степанов рассказал, кто ее получит Министр здравоохранения рассказал о первой волне вакцинации и о коммерческом рынке

Кого в Украине вакцинируют в первую очередь, рассказал глава Минздрава Максим Степанов в эфире канала "Украина 24".

"У нас есть две составляющие по вакцинации. Прежде всего мы вакцинируем группу риска — это люди или по профессиональным признакам, как врачи, или по медицинским признакам. Почему? Потому что эти люди болеют наиболее сложно, тяжелое у них течение болезни. Львиную часть по статистике умерших составляют люди пожилого возраста, поэтому их надо вакцинировать в первую очередь. Такое количество людей составляет более 20 млн граждан. Более того, мы сейчас рассматриваем, и это подчеркивал президент, что должны предоставить доступ к вакцине всем без исключения гражданам именно за счет государства", — сказал он.

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По словам министра, в Украине вакцина будет сразу зарегистрирована, чтобы ее могли покупать коммерческие учреждения.

"Другая составляющая — это доступ на коммерческом рынке, в больницах, которые будут непосредственно делать вакцинацию. Мы подтверждаем мировым производителям, мы сразу зарегистрируем вакцину, если будут соответствующие условия, по очень быстрой процедуре, чтобы они могли поставлять, в том числе на коммерческий рынок. Но сейчас в очереди стоит более 7 млрд людей, а мощности ограничены", — сказал он.

Ранее врач Борис Бриль заявил, что Украина должна не спешить с массовой вакцинацией от коронавируса.