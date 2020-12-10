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Аллергия на вакцину: врач рассказал, как уберечься во время прививки от коронавируса Иммунолог рассказал о правилах вакцинации для аллергиков

В Великобритании людям, в которых есть серьезные аллергии, рекомендуют не вакцинироваться от коронавируса. Каковы риски аллергии на вакцину, рассказал иммунолог Олег Назар в эфире канала "Украина 24".

"Действительно, аллергическая реакция может быть на любой препарат — и вакцины, и лекарства, и витамины. Если в анамнезе есть тяжелые поствакцинальные реакции или тяжелые аллергические реакции на любую вакцину, то человек не подлежит вакцинированию. Чем отличается вакцина против COVID от других вакцин? Ничем. И правила вакцинации те же самые, и показания, противопоказания, контингент вакцинирования определяются приказами", — сказал он.

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Эксперт рассказал, как можно защититься от возникновения реакции на вакцину.

"Состав вакцины — компоненты вируса. Есть вакцины живые ослабленные, аттенуированные вакцины, а есть компоненты, которые не могут вызвать вакциноассоциированные заболевания. Однако правила вакцинации одни для всех: если у человека наблюдалась аллергическая реакция на любую вакцину, то вакцинация противопоказана. Если вообще есть аллергические реакции или заболевания, то человек вакцинируется под защитой противоаллергических препаратов. Это опять-таки прописано в правилах. Если человек опасается вероятной аллергической реакции, то за 3-4 суток до вакцинации нужно принять любой противоаллергенный препарат", — сказал он.

Ранее врач Борис Бриль заявил, что Украина должна не спешить с массовой вакцинацией от коронавируса.